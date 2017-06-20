هيئة كبار علماء السعودية : الإخوان المسلمون ليسوا من أهل المناهج الصحيحة .. و هم حزبيون يريدون الوصول للحكم

قالت هيئة كبار العلماء السعودية إن “جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل المناهج الصحيحة”، مبينة أنهم “حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة”.

وأوضحت الهيئة الاثنين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن جماعة الإخوان “ليس لهم عناية بالعقيدة ولا بالسنة”، كاشفة أن “منهجهم قائم على الخروج على الدولة”.

وأضافت الهيئة أن “كل جماعة تضع لها نظاما ورئيسا، وتأخذ له بيعة ويريدون الولاء له، فهؤلاء يفرقون الناس”، مؤكدة أن “البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين، ولا تؤخذ لرئيس جماعة أو لأمير جماعة”.

وتابعت الهيئة أن “كل جماعة تضع لها نظاما، ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم؛ هؤلاء يفرقون الناس”.

وأضافت “ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات؛ بل فيهما ما يذم ذلك”.

من جانبها نشرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بموقع تويتر “انفوغراف” باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن تغريدات هيئة كبار العلماء بالسعودية عن جماعة الإخوان.

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية” في مارس/آذار 2014. (RT – aljazeera)

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