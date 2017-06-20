وزير إماراتي : حصار قطر قد يستمر لسنوات ما لم تغير سياستها الخارجية

ألمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، إلى احتمالية استمرار حصار بعض الدول العربية ومنها بلاده لدولة قطر لسنوات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قرقاش، يوم الاثنين، لوسائل إعلام في العاصمة الفرنسية باريس التي يجري إليها زيارة.

وأشار الوزير الإماراتي، إلى احتمال استمرار ذلك الحصار؛ ما لم تغير الدوحة من سياستها الخارجية، مستدركاً أن محاولات الوساطة الكويتية قد تكون مفيدة.

وأوضح أن “أهم مصدر قلق بالنسبة لبعض الدول العربية حيال قطر، هي علاقاتها مع مجموعات مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة المقاومة الإسلامية- حماس”، وفق تعبيره. (ANADOLU)

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