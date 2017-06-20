يوفنتوس يدخل سباق ضم كريستيانو رونالدو

أشعل النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد أن أكدت بعض التقارير أن اللاعب يرغب في الرحيل عن ناديه #ريال_مدريد هذا الصيف.

تنوعت الأخبار المتعلقة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعددت الأندية الراغبة أو الحالمة بضمه بمجرد خروج التقارير حول قرار اللاعب بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وكانت بعض الصحف قد أفادت أنّ رونالدو أخبر زملائه في المنتخب الوطني أنه سيرحل عن نادي ريال مدريد، وذلك بسبب قضية التهرب الضريبي المتهم بها في اسبانيا.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى لدخول سباق ضم رونالدو، وسيقدم عرض ب85 مليون يورو بالإضافة إلى تحمل الضرائب.

وأشارت ذات الصحيفة الرياضية أنّ هذا المسعى من بطل إيطاليا قد جاء بطلب من مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري الذي يسعى للاستفادة من اللاعب الأفضل في العالم لعدة مواسم قبل الاعتزال.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، كان مكتب المدعي العام في مدريد، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7مليون يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وايرلندا.

وجاء في بيان للمدعي العام أن رونالدو متهم “بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 التي تنطوي على غش ضريبي بمبلغ 14،789،987 يورو

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن اللاعب البرتغالي، وبالنظر إلى الجرائم الضريبية المتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة السجن، قد تصل مدتها إلى 7 سنوات كاملة.

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