أجهزة ” آي باد برو ” الجديدة قد تسبب الغثيان !

أشارت بوابة التقنيات “ماك آند آي” إلى أن موديلات الجهاز اللوحي آي باد برو الجديدة من #أبل ذات شاشة قياس 10.5 و 12.9 بوصة تمتاز بمعدل تنشيط للصورة يصل إلى 120 هرتز، وبالتالي فإنها تضمن عرض المحتويات المتحركة بسلاسة غير معتادة، وهو ما قد يؤدي لدى بعض المستخدمين إلى الشعور بالغثيان أو الصداع أو التوعك.

وإذا ظهرت مثل هذه المتاعب لدى المستخدم فإنه يجد في قائمة الإعدادات مفتاحا، تحت بنود “عام/أدوات مساعدة الاستخدام/مواءمة الشاشة”، يمكن من خلاله تحديد معدل تنشيط الصورة على قيمة لا تتجاوز 60 صورة في الثانية، وبعد ذلك لن يظهر ما يعرف باسم دوار الحركة Motion Sicknessء. ( DPA )

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