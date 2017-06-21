أمريكا تسقط طائرة بدون طيار لإيران في سوريا

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، يوم الثلاثاء، إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية الصنع تابعة للنظام السوري قرب منطقة التنف الحدودية جنوبي سوريا.

ونقلت قناة “اي بي سي نيوز” الأمريكية عن بيان صادر عن التحالف تأكيده أن “مقاتلة إف 15 أمريكية أسقطت ليلة الاثنين، طائرة بدون طيارة إيرانية الصنع بعد رصدها تقترب صوب القوات العسكرية الأمريكية جنوب شرقي سوريا”.

وقال البيان إن “الطائرة المستهدفة من طراز شاهد 129 (إيرانية الصنع)، تم إسقاطها بعد أن أظهرت نوايا عدائية وتقدمت صوب قوات التحالف”.

وأضاف البيان أن “قوات التحالف كانت تدير موقعًا قتاليًا شمال شرقي منطقة التنف، حيث تُدرّب وتقدّم المشورة للقوات البرية المشاركة في الحرب ضد داعش، عندما أسقطت الطائرة”.

وتابع أن مكان استهداف الطائرة “هو نفس الموقع الذي تم فيه اسقاط طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للنظام السوري بعد أن قامت بإلقاء قنابل قرب قوات التحالف، في 8 يونيو/حزيران الجاري”.

وأوضح البيان أن “المقاتلة الأمريكية اعتبرت الطائرة الإيرانية تشكل تهديدًا على قوات التحالف في المنطقة، وقامت بإسقاطها بعد أن واصلت تقدمها صوب موقع قوات التحالف دون أن تحول مسارها”.

وشدّد البيان على أن “التحالف لن يتسامح مع النوايا العدوانية الواضحة وتصرفات القوات الموالية للنظام تجاه قوات التحالف والشركاء في سوريا التي تقوم بعمليات مشروعة ضد داعش”. (ANADOLU)

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