” إم.إس.سي.آي ” تقرر التشاور بشأن إدراج محتمل للسعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة

قالت شركة “إم.إس.سي.آي” الأمريكية لمؤشرات الأسهمظن يوم الثلاثاء، إنها ستضيف الأسهم الصينية المحلية إلى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة.

وقررت “إم.إس.سي.آي” عدم إضافة الأرجنتين إلى المؤشر وإجراء مشاورات بشأن إضافة السعودية.

وقرار “إم.إس.سي.آي” إضافة الأسهم الصينية من الفئة “أ” إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، الذي يحظى بمتابعة واسعة، قد يجلب ما يصل إلى 400 مليار دولار من مديري الأصول وصناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين إلى أسواق الأسهم في البر الصيني. وكانت الشركة قد أحجمت عن إضافة هذه الأسهم لثلاث سنوات حتى القرار الذي اتخذته يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تشكل الأسهم الصينية من الفئة “أ” 0.5 بالمئة فقط من مؤشر الأسواق الناشئة فور إضافتها اليه. وتبلغ حيازات صناديق المؤشرات التي تتابع مؤشر “إم.إس.سي.آي” للأسواق الناشئة حوالي 1.5 تريليون دولار. (REUTERS)

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