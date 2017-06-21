ابتكار فندق ” هايبر لوب ” المستقبلي

يهدف التصميم المستقبلي الفائز لنظام #هايبر_لوب ، إلى تحويل ابتكار الملياردير، إيلون موسك، إلى فندق متحرك عالي السرعة.

ويقدم اقتراح “فندق هايبر لوب”، فكرة تحويل حاويات الشحن إلى غرف فندقية متحركة، ما يتيح للمسافرين إمكانية التنقل بين 13 مدينة، دون ترك غرفهم المريحة.

ويعد “هايبر لوب ون” وسيلة النقل المقترحة، التي من شأنها نقل الأشخاص عبر الأنابيب، بسرعة عالية جدا. وأعلن إيلون موسك عن المشروع لأول مرة عام 2013، ومن المقرر إطلاق نظام التشغيل الحديث بحلول عام 2020.

وحصدت الفكرة التي وضعها، براندان سيبريشت، من جامعة نيفادا في لاس فيغاس، جائزة الطالب في مسابقة جوائز الابتكار الراديكالي 2017، وهي مخصصة لتصاميم الفنادق الخيالية، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، ويبدو أن سيبريخت، يرغب في الجمع بين تصميم الكبسولات والإقامة الفاخرة، حيث تشمل الأجنحة وجود مكاتب وغرف معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة، وغرف نوم وحمام.

وتقدر الأسعار بمعدل ثابت يبلغ 1200 دولار، حيث يمكن للمسافرين الوصول إلى كامل شبكة الفنادق في المدن، وسيكلف الفندق النموذجي حوالي 10 ملايين دولار، كما سيختلف حجم كل فندق تبعا للموقع.

يذكر أنه كُشف النقاب عن منشأة اختبار هايبر لوب في هولندا، في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى الرغم من عدم وجود البنية التحتية لنظام النقل السريع، يعتقد سبيريخت أن الأمر سيصبح ممكنا في غضون 5-10 سنوات.

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