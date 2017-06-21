البرازيلي داني ألفيس يستفز جماهير يوفنتوس

عاد البرازيلي #داني_ألفيس مدافع #يوفنتوس الإيطالي إلى إثارة الجدل مجدداً عبر حسابه الشخصي في “انستغرام” بعدما وضع صورة حذائه الرياضي الذي ارتداه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، عندما حقق فريقه السابق برشلونة اللقب على حساب فريقه الحالي.

ووضع ألفيش صورة الحذاء الذي ارتداه في يونيو 2015 عندما تغلب برشلونة على يوفنتوس 3-1 في النهائي الذي احتضنه ملعب برلين الأولمبي ورفع ألفيش بطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة في تاريخه مع برشلونة.

وانهالت الشتائم على ألفيش من جماهير يوفنتوس، وقال أحدهم في تعليق: أنت تخسر كل الاحترام الذي نكنه لك في ظرف أيام بسيطة، وقال آخر: هذا ليس الوقت المناسب لتذكرنا بهزيمتنا، “في إشارة إلى خسارة يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 أمام ريال مدريد مطلع الشهر الجاري”.

وكتب أحد جماهير يوفنتوس الغاضبين بحسب ما نقلت قناة العربية : احترم يا ألفيش الفريق الذي ترتدي قميصه وتتقاضى راتبك منه، قبل أن يرد ألفيش بغضب: هل تعتبرون الصورة هذه حماقة مني؟! لا إنها ذكرى عظيمة بالنسبة لي.. لذا اذهبوا إلى الجحيم واتركوني وحدي.

وأشعل ألفيش العام الماضي الجدل عقب خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا 2016 عبر يد أتلتيكو مدريد في ربع النهائي، عندما نشر مقطعاً مصوراً وهو يرتدي باروكة نسائية ويقول: لماذا الحزن؟! لم ينته العالم، بطريقة ساخرة أغضبت جماهير برشلونة ورحل بعدها بفترة قصيرة عن الفريق الذي قضى معه 8 مواسم.

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