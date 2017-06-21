الخارجية الأمريكية ” مندهشة ” من عدم كشف السعودية و الإمارات تفاصيل شكواها من قطر

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها مندهشة من عدم كشف دول الحصار لائحة بتفاصيل شكواها من قطر.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت، في موجز صحفي اليوم، قائلة “مضى الآن أسبوعان على حصار قطر، نحن مندهشون من عدم كشف دول الخليج للرأي العام أو للقطرين لائحة بالتفاصيل حول شكاواها من قطر”.

وأضافت أنه “كلما مر الوقت، زادت الشكوك حول الإجراءات التي اتخذتها السعودية، والإمارات” ضد قطر.

وتابعت “ليس أمامنا سوى سؤال بسيط واحد: هل الإجراءات ضد قطر نابعة فعلًا من قلق إزاء مزاعم بدعمها للإرهاب أم هي شكاوى مستمرة منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي.”

ويعتبر هذا أقوى موقف للخارجية الأمريكية منذ بدء الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ودول عربية أخرى من جهة ثانية.

ويشار أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اشترط رفع الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على بلاده قبل بدء حوار لحل الأزمة.

وكشف عن زيارة يعتزم القيام بها إلى واشنطن قريبا “لتوضيح صورة قطر جراء هذا الحصار المفروض عليها”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية، مساء أمس الإثنين. (ANADOLU)

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