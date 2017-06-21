السويد : محاكمة ثلاثة متطرفين بتهمة تفجير مبنى لإيواء اللاجئين

تبدأ محكمة يوتوبوري، اليوم الاربعاء، بمحاكمة ثلاثة أشخاص ينتمون الى منظمة نازية، بتهمة تفجير مبنى لإيواء اللاجئين، غربي منطقة فرولوندا.

وقالت “شبكة الكومبس” السويدية، إن النازيين الثلاثة، كانوا قد وضعوا ثلاث قنابل في مبنى للاجئين، في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي، انفجرت اثنتان منها، وأدت إحداها الى إصابة عاملة نظافة كانت تعمل بالمبنى بشكل خطير.

وكانت عاملة التنظيف تحاول رمي كيس القمامة في الحاوية، عندما انفجرت عليها القنبلة، وقالت في التحقيق الذي أجرته الشرطة معها: “شعرت بالانفجار وبتطاير الأشياء، وعندما نظرت الى الأسفل، عرفت أن الأمر سيئ، حاولت سحب نفسي بعيداً”.

ويرى المدعي العام، أنه لا يمكن ربط تلك الهجمات بالمنظمة، كما أنها لا تعتبر جرائم إرهابية، وذلك لعدم العثور على ما يربط تلك الهجمات بمجموعة أو حركة معينة، وفقاً لما يتطلبه القانون.

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