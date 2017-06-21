النفط يستقر قرب أدنى مستوى في شهور متأثراً بمخاوف التخمة

استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهور، يوم الأربعاء، حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم أدلة على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على خام القياس العالمي مزيج برنت ليجري تداوله مقابل 46.02 دولار للبرميل بعدما هبط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى تسوية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم، آب، أربعة سنتات إلى 43.55 دولار للبرميل بعدما ظل طوال يوم الأربعاء دون ذلك قليلا، وهبط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ أيلول.

ووصل مستوى التزام أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوياته في مايو أيار.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. (REUTERS)

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