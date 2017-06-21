بالفيديو .. الكشف عن تلفاز عصري غير مرئي من ” سامسونغ “

أعلنت #سامسونغ عن انطلاق مبيعات تلفازها الجديد، الشهر المقبل، حيث يتميز بإطار خشبي ليبدو وكأنه صورة معلقة على الحائط، مضفيا لمسة فنية رائعة على المنزل العصري.

ويمكن للمستهلكين الاختيار بين النموذج المميز بشاشة قياسها 65 إنش، وسعره 2799 دولارا، ونموذج الـ 55 إنش، الذي يأتي بسعر 1999 دولارا، وخيارات الألوان، بما في ذلك الأبيض والبيج.

وكشفت شركة صناعة الإلكترونيات، لأول مرة عن مجموعة “Frame”، في مارس الماضي، مع الإشارة إلى أن أجهزتها الجديد ستشكل نقلة نوعية وبوابة لعصر جديد من التلفزيونات.

وعادة ما يطور الباحثون أنظمة تشغيل أجهزة التلفاز وتصميمها الداخلي، ولكن يرغب المستهلكون في الحصول على تصميم مبتكر يضفي لمسة فنية فريدة على المنزل، تعكس نمط حياتهم بشكل أوسع.

وقال إيف بيهار، المصمم السويسري الذي ساهم في تصميم جهاز Frame: “صُمم تلفاز سامسونغ الجديد خصيصا لإضفاء لمسة فنية على حائط المنزل”.

وجُهز التلفاز الجديد بخاصية الاتصال غير المرئي، ما يتيح للمستخدمين إمكانية وضعه في أي مكان على الحائط تقريبا، مع العلم بأنه يتميز بعدم الحاجة إلى إطفائه، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، كما يحوي مناظر طبيعية وميزة الرسم، وحوالي 100 صورة لقطع فنية، وغير ذلك.

ويمكن للمستخدمين الدخول إلى متجر سامسونغ “Art Store”، الذي يضم أكثر من 300 قطعة فنية، مقدمة من قبل العديد من المنظمات الدولية والمعارض والمتاحف، بما في ذلك، Artspace وLUMAS. هذا ويمكن شراء القطعة الواحدة مقابل 19.99 دولار، أو الاشتراك في المجموعة الكاملة بسعر 4.99 دولار شهريا.

وأوضحت سامسونغ أن متجر الفن “Art Store”، سيخضع للتحديث بشكل منتظم من أجل إضافة الأعمال الفنية من المعارض والمتاحف، في جميع أنحاء العالم.

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