بلجيكا : إنفجار في محطة للقطارات في بروكسل و ” قتل المهاجم المفترض “

قالت الشرطة البلجيكية الثلاثاء إنها سيطرت على واقعة عند محطة بروكسل المركزية، في حين ذكرت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن الشرطة قامت بإطلاق النارعلى شخص كان يرتدي حزاما ناسفا في محطة بروكسل ما أدى إلى مقتله .

وذكرت وكالة “بلجا” أنه سمع دوي انفجار في محطة للقطارات في بروكسل حوالي الساعة 19:00( ت غ ) ما أدى إلى إخلاء المحطة الرئيسية إضافة إلى ساحة “غراند بلاس” التي تعتبر مقصدا للسياح.

وقال شهود لوسائل الإعلام البلجيكية إنه تم إخلاء المحطة والمنطقة التاريخية المتاخمة لها والتي تعج بالسياح وسكان المنطقة.

وقال نيكولاس فان غيريفغين الموظف في المحطة للصحافيين “كنت في الخارج في طابق الميزانين وكان أحدهم يصرخ. لم أعر الأمر اهتماما. ثم هتف ’الله أكبر‘ وفجر عربة جر الأمتعة”.

والمدينة في حالة تأهب شديد منذ أكثر من 18 شهرا منذ أن نفذ أعضاء من تنظيم “الدولة الإسلامية” في بروكسل هجمات في باريس أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وهاجموا في مارس /آذار العام الماضي مطار بروكسل وشبكة قطارات أنفاق المدينة. (AFP – REUTERS)

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