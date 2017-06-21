تركيا : إعتداء شاب بالضرب على فتاة ” ترتدي سرولاً قصيراً في رمضان ” يثير غضباً عارماً ( فيديو )

تعرض رجل تركي لشابة في حافلة في اسطنبول بسبب ارتدائها سروالا قصيرا خلال شهر رمضان، بحسب ما أظهرت صورا عرضت الاربعاء ما أثار غضبا عارما لدى ناشطات في سبيل حقوق المرأة.

وكانت الطالبة الجامعية اسينا ميليسا سقلام تستقل الحافلة عندما صفعها رجل كان يجلس خلفها، بحسب ما أظهرت صور نشرها الاعلام التركي.

ولحقت به الفتاة لضربه إلا أنه أمسك بها ورمى بها في الحافلة قبل أن ينزل منها.

وقالت سقلام أن الرجل كان يضايقها لفظيا طوال الرحلة بقوله أن عليها ألا ترتدي السروال القصير في شهر رمضان.

وجرى اعتقال الرجل إلا أنه وبعد التحقيق معه قال أنه تعرض “للاستفزاز”، وأطلق سراحه ما أثار غضبا.

وكتبت منظمة “اوقفوا وأد البنات” على تويتر ان “الافراج عن المهاجم هو تهديد لجميع النساء”.

وأضافت “سنرتدي ما يحلو لنا في الخارج. لن نتخلى عن حرياتنا”.

وعقب الغضب الذي أثاره الحادث تم إصدار أمر بإعادة اعتقال الشاب المعتدي، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا تم توقيفه.

ونقلت صحيفة حرييت عن سقلام (21 عاما) قولها “من اللحظة التي جلست فيها في الحافلة بدأ الشاب يقول +ترتدين مثل هذه الملابس خلال رمضان؟ يجب أن تخجلي من نفسك على هذه الملابس+”.

وقالت أنها وضعت سماعات الاذن وتجاهلته، إلا أنه نهض وضربها على وجهها.

ويحاكم عبد الله جاكيراوغلو في قضية مماثلة بعد أن ركل إمرأة بسبب ارتدائها سروالا قصيرا العام الماضي ويواجه عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في حال إدانته. (AFP)

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