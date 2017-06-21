تشيلسي يجني 2.7 مليون يورو من صفقة محمد صلاح

بات في حكم المؤكد حصول نادي #تشيلسي الإنكليزي على 2.7 مليون يورو مستفيداً من بيع نادي #روما الإيطالي للاعب المصري #محمد_صلاح إلى ليفربول الإنكليزي مقابل 45 مليون يورو.

وكان روما تعاقد مع محمد صلاح مقابل 22 مليون يورو من تشيلسي الصيف الماضي، مع أحقية النادي الإنكليزي في الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب المصري، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وربح روما ضعف ما قام بدفعه إلى تشيلسي بعد مرور عام من تعاقده مع صلاح بصفة نهائية، بعد تجربة خاضها في نادي فيورنتينا ثم إعارة إلى روما، قبل أن يستقر مع النادي الإيطالي، ويخطو خطوة تاريخية أخرى بانضمامه إلى ليفربول.

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