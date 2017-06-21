دراسة : “ رقائق الشيبس ” أفضل للأطفال من الفاكهة المجففة

في دراسة غريبة من نوعها، أكد مجموعة من أطباء الأسنان أنه يجب على الآباء أن يسمحوا لأولادهم بتناول بطاطا الشيبس بدلًا من الفاكهة المجففة، وبالذات الزبيب ﻷنه أفضل لصحة أسنانهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلًا عن خبراء الأسنان، فإن أكل الزبيب يجعل السكر يلتصق بالأسنان، مما يضر بها، بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، وكان تقرير لكلية الجراحين الملكية البريطانية كشف أن عددًا كبيرًا من الأطفال تحت سن الخامسة تعرضت أسنانهم للتعفن.

وقال بين أتكنس، من جمعية الأسنان البريطانية لصحيفة “ذا تايمز” إنه “على الرغم من أن البطاطا الشيبس المصنعة تحتوي على بعض السكريات، إلا أن رقائق البطاطا العادية صحية جدًا للأطفال”.

فيما حذرت نيكول ستيرزينبوم التي تعمل في إحدى عيادات الأسنان الخاصة من أن الفاكهة الجافة هي بمثابة كابوس للأطفال، ونصحت بتناول الشيبس.

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