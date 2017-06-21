درعا : الفصائل المعارضة تواصل تصديها لميليشيات بشار الأسد بنجاح و تأسر عدداً من عناصره ( فيديو )

صدت فصائل المعارضة في درعا هجوماً شنته قوات النظام وميليشيات تابعة لإيران، قرب الحدود مع الأردن.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص” المعارضة حسين أبا زيد، “إن فصائل المعارضة تمكنت من صد هجوم على كتيبة الدفاع الجوي، التي تسيطر عليها المعارضة، وقتلت أكثر من 15 من عناصر النظام وأسرت عنصراً واحد، كما تم الاستيلاء على دبابة وعربة مجنزرة ورشاش مضاد للطيران”.

وأوضح أن مقاتلي المعارضة استدرجوا عناصر النظام إلى داخل كتيبة الدفاع الجوي، ليتم بعدها محاصرتهم داخلها، وقطع طريق إمدادهم، بعد تدمير دبابتين بواسطة صواريخ مضادة للدروع، كانتا تحاولان الوصول إلى العناصر المحاصرين.

وكانت عناصر النظام والميليشيات، شنت أمس هجوماً عنيفاً على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في المنطقة، التي تبعد حوالي 1.5 كم من الحدود الأردنية، تحت غطاء من قصف الطيران الحربي وراجمات الصواريخ.

ويأتي الهجوم بعد انتهاء هدنة أعلنتها قوات النظام أمس الأول، لمدة 48 ساعة، في المنطقة.

في السياق نفسه أكد مصدر في الدفاع المدني السوري المعارض، أن طائرات حربية، وأخرى مروحية، كثفت اليوم قصفها على مدينة درعا، ومحيطها، وشنت أكثر من 40 غارة جوية خلال ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر المعارضة، وإصابة آخرين.

وكانت قوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة لها، قد بدأت مطلع يونيو/حزيران الجاري، هجوماً عسكرياً وصفه ناشطون معارضون بالأعنف، بهدف السيطرة على مدينة درعا، أبرز معاقل المعارضة المسلحة في الجنوب السوري. (ANADOLU)

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