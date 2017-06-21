سعودي يشاهد عائلته تلقى حتفها أمامه في حادث سير مروع

أدى حادث مروري مروع على طريق #الرياض – الشرقية في #السعودية، إلى وفاة عائلة سعودية كاملة، حيث راح ضحيته سيدة حامل في شهرها التاسع وأولادها الخمسة.

ووفقاً لشبكة إرم نيوز، وقع الحادث أمام عيني الأب، الذي رأى أبناءه وزوجته يموتون على الطريق، خلال عودتهم من إجازة قضوها في مدينة جازان.

وكان أحد أولاد المواطن يقود السيارة التي ارتطمت بشاحنة من الخلف فأودت بحياة الأم و5 من الأبناء فيما نجا طفلان بنت وولد، في حين كان الأب يستغل سيارة أخرى يقودها أحد أولاده ويسيران خلفهم لحظة وقوع الحادث أمامه مباشرة، ووفاة زوجته وأبنائه أمامه.

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