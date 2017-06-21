سلطات النظام تقيل مدير التربية في اللاذقية بسبب كشفه ” شبكة غش امتحاني ” تديرها شخصيات ” واصلة “

أقيل مدير تربية اللاذقية، #عبد_الحنان_صبيح ، أمس الثلاثاء، مع معاونيه، محمد اسماعيل واسماعيل بكورا، مديري التعليم الثانوي والأساسي.

وجاءت إقالة صبيح بعد أقل من تسعة أشهر من تعيينه في منصبه، وتم تكليف معاونه المدير لشؤون التعليم المهني، نعيمة حمود، بتسيير أمور مديرية تربية اللاذقية، ريثما يتم تعيين بديل لصبيح.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن إقالة صبيح جاءت بعد كشفه لشبكة كبيرة، كانت تقوم بعمليات الغش و”التنقيل” للطلاب في الامتحان عبر سماعات الأذن، وبمبالغ مادية كبيرة تصل لـ 300 ألف ليرة سورية للمادة الواحدة.

وأثار قرار إعفاء صبيح من منصبه موجة انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق باسم عباس، مراسل قناة سما (الدنيا) في اللاذقية، على الموضوع في صفحته بفيس بوك، قائلاً: “أكثر من ٩٩ % من الذين قابلتهم اليوم أو تواصلت معهم انتصروا لعبد الحنان صبيح، مدير التربية السابق في اللاذقية”، واصفاً إياه بنظيف القلب واللسان.

وأشار مدونون موالون عبر صفحاتهم الشخصية في فيسبوك، إلى أن الشبكة التي تمتهن تغشيش الطلاب في الامتحانات، كانت “واصلة” وأكبر من قدرة صبيح على الإطاحة بها، فيما قال آخرون إن تغيير مدراء التربية أصبح عادة بعد كل الامتحانات، التي يكثر فيها الغش، بشكل مفضوح.

وتعتبر محافظة اللاذقية، من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها ظاهرة الغش في الامتحانات العامة للشهادتين، الثانوية والتعليم الأساسي، نظراً لوجود كبار رموز التشبيح التابعين لآل الأسد والعائلات المساندة لهم (مخلوف – شاليش – …)، فيها.

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