سوني : الهواتف الذكية يمكن أن تصبح أذرع تحكم في ” بلاي ستيشن 4 “

أعلنت شركة #سوني أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يمكن أن تصبح بمثابة أذرع تحكم في جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4، حيث يُشترط لذلك أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق والتحكم في لعبة من سلسلة ألعاب سوني Playlink الجديدة.

وتحمل أول لعبة من هذه السلسلة اسم “That’s You!”، ومن المقرر طرحها في 4 يوليو (تموز) المقبل، وهي مصممة لما يصل إلى 6 لاعبين، على غرار جميع ألعاب السلسلة Playlink.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مجموعة من الألعاب الجماعية الأخرى لاحقا مثل “Singstar Celebration” أو “Knowledge is Power”، كما أعلنت شركة سوني عن إطلاق لعبة المغامرة “Hidden Agenda” ضمن سلسلة الألعاب Playlinkء. ( DPA )

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