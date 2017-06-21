فلورنتينو بيريز : أردت التعاقد مع ميسي .. و انتقال مبابي إلى الريال سابق لأوانه

صرح رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، #فلورنتينو_بيريز ، بأنه كان يود التعاقد مع الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، ليكون ضمن صفوف “الملكي”، لكن لم يتم التفكير في هذا الأمر مطلقاً فهو من ناشئي نادي #برشلونة .

وأشار بيريز، في مقابلة مع راديو “أوندا سيرو”: “ميسي لاعب كبير وبالطبع كنا نود أن ينضم للريال، لكنه من ناشئي برشلونة ولم نفكر قط في التعاقد معه”.

وأقر بيريز بأن الريال حاول التعاقد مع البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة الحالي، وأن اللاعب أجرى الفحص الطبي تمهيداً لأن يصبح من لاعبي “الميرينغي” لكن الصفقة لم تتم.

كما اعتبر رئيس ريال مدريد أن انتقال مهاجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي أمر سابق لأوانه، قاطعا الطريق أمام طموحات النجم الفرنسي الصاعد.

وقال بيريز بعد انتخابات رئيسا لريال مدريد لولاية خامسة بالتزكية لعدم وجود مرشح آخر” شاهدت مبابي لفترة بسيطة وهو يلعب. عمره 18 عاما. إنه يملك مواهب جيدة، ويبدو لي أنه لاعب كبير”، وفق ما أوردت “فرانس برس” الثلاثاء.

وفي ظل إصرار الصحفيين في الحديث عن النجم الفرنسي الصاعد، قال بيريز “لن ننشغل بهذا الأمر، لدينا فريق كبير، وما سنقوم به سيكون في الوقت المناسب”. وأضاف ” أنه ما زال شابا (مبابي). لا اتخذ القرارات بمفردي”.

وكان مبابي عبر صراحة عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا العام، بحسب صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية. ( EFE )

عكس السير