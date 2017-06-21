” فيفا ” يحذر المكسيك بعد هتافات جماهيرها ضد ” المثلية “

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” #فيفا ” تحذيراً للمنتخب المكسيكي، بسبب الإهانات التي أطلقتها جماهيره خلال مباراة الفريق الأحد الماضي أمام #البرتغال في بطولة كأس القارات.

وقال أحد المتحدثين باسم “فيفا”: “بعد استلام تقرير المباراة، قرر رئيس لجنة الانضباط في فيفا توجيه تحذير للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، على خلفية إطلاق مجموعة صغيرة من الجماهير المكسيكية إهانات وأهازيج مشينة”.

وطبقا للمتحدث باسم “فيفا”، ستتخذ لجنة الانضباط خطوات أكثر تصعيدية في حال تكرر هذا السلوك خلال باقي مباريات البطولة.

وكان “فيفا” قد حذر قبل إنطلاق بطولة كأس القارات، أنه سيكون حازماً للغاية مع السلوكيات المشينة طوال البطولة.

ورغم ذلك، قامت بعض من الجماهير المكسيكية، خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب بلادهم مع البرتغال 2-2، بتوجيه إهانات مناهضة للمثلية ضد حارس الفريق المنافس في كل مرة يلمس فيها الكرة. ( DPA )

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