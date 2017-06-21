قطر تبلغ أمريكا أنها ستحافظ على إستقرار صادراتها من الغاز المسال

قال بيان من مكتب الاتصال الحكومي القطري إن وزير مالية قطر أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أثناء زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي بأن الدوحة ملتزمة بالحفاظ على استقرار صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى سوق الطاقة العالمية.

وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا جهود قطر لمكافحة “تمويل الإرهاب” والتزام الدوحة بالحفاظ على استقرار صادراتها إلى سوق الطاقة العالمية.

وأثارت عقوبات فرضتها دول عربية في مقدمتها السعودية على قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قبل أسبوعين مخاوف بشأن إنتاج البلد الخليجي من الطاقة لكن مسؤولين قالوا إن صادرات قطر من الغاز المسال لم تتأثر. (RUTERS)

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