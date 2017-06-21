مارادونا يوجه انتقادات لاذعة لمدرب الأرجنتين

انتقد اسطورة كرة القدم الأرجنتينية #دييغو_أرماندو_مارادونا ، مدرب منتخب بلاده #خورخي_سامباولي ، مشيراً إلى أنه لم يكن لاعباً جيداً، بل وقال إنه لا يفكر جيداً ولا فارق بينه وسلفه المقال إدغاردو باوزا.

وقال مارادونا في مقابلة مع قناة “تي واي سي” الأرجنتينية إن “سامباولي ترك إشبيلية على باب المقبرة، قبل تولي تدريب الأرجنتين”.

وأضاف اللاعب الأسطوري: “سامباولي؟ إذا ألقيت له بكرة سيمد يده لك، لم يكن لاعباً جيداً وليس مفكراً جيداً”.

وانتقد مارادونا الراتب الذي يحصل عليه سامباولي، وتعاقده مع ثمانية مساعدين، واجتماعه مع رئيس البلاد ماوريثيو ماكري، واعتبر الأسطورة أن “استدعاء سامباولي للاعب إنتر ميلانو الإيطالي ماورو إيكاردي وليس سيرجيو أغويرو يعد نوعاً من الجنون بل وفعلاً طفولياً”.

ويرى مارادونا أنه “كان يجب على سامباولي استدعاء لاعب بوكا جونيورز داريو بينديتو، أو مهاجم ريفير بليت لوكاس ألايرو وليس إيكاردي”.

وأشار المدرب الحالي لفريق الفجيرة الإماراتي إلى أنه “يشعر بضيق كبير ناحية سامباولي، مشيراً إلى أنه حينما كان مدرباً لإشبيلية اتصل به للاجتماع معه، لكنه حينما تولى تدريب المنتخب لم يتلق أي أنباء منه”.

وبخصوص التوقيع على عقد مدته خمس سنوات مع سامباولي قال: “وإذا لم نتأهل للمونديال، هل سيبقوه في منصبه أم ماذا؟”. ( EFE )

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