محاولات اللاجئين الوصول إلى بريطانيا عبر فرنسا تقتل ” سائق شاحنة ” !

قتل سائق شاحنة بولندي، إثر محاولة لاجئين قطع طريق سريع يربط بين فرنسا وبريطانيا، في كاليه، شمالي فرنسا.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السائق قُتل على الطريق السريع A16، بالقرب من النفق الذي يربط بين كاليه في فرنسا و فولكينستون في بريطانيا، بسبب قيام اللاجئين بوضع أغصان أشجار لقطع الطريق.

ويحاول اللاجئون إيقاف الشاحنات، ليصعدوا على متنها أملاً بالوصول إلى بريطانيا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها تصرف اللاجئين بمقتل أحد ما.

وفي التفاصيل، فقد اصطدم سائق الشاحنة البولندي في الظلام بشاحنة أخرى في منتصف الطريق، كانت قد أجبرت على التوقف بسبب أغصان الأشجار التي وضعت، ما أسفر عن اشتعال النيران بشاحنته، الأمر الذي أدى إلى مقتله.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على تسعة لاجئين أثيوبيين، كانوا قد وضعوا الأغصان على الطريق.

وكانت السلطات الفرنسية قد أغلقت خلال شهر تشرين الأول الماضي، مخيماً ضخماً للاجئين، في مدينة كاليه، الذي كان نقطة انطلاق للاجئين في محاولاتهم المستمرة للوصول إلى بريطانيا.

وتحاول مدينة كاليه منع اللاجئين من إنشاء مخيم جديد، حيث تجمع المئات منهم مجدداً في تلك المنطقة.

عكس السير