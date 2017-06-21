مصر : لا تنفيذ لأحكام الإعدام في شهر رمضان

قال مسؤول أمني مصري، يوم الثلاثاء، إن بلاده لن تنفذ أحكام الإعدام خلال أيام شهر رمضان، من دون تطرق للإعدامات المنتظرة في 4 قضايا عنف وتطال 21 شخصا.

وأوضح اللواء محمد على حسين، مدير مباحث السجون المصرية أنه “لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “كافة الأحكام الصادرة بالإعدام يتم تنفيذها فور التصديق الرئاسي عليها”.

وتعليقا ع ذلك قال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم “القانون لا يمنع تنفيذ الإعدام في شهر رمضان، ولكن يمنع التنفيذ في الأعياد فقط لأصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية”.

وأعرب غنيم عن أمله أن يتم العفو الرئاسي أو التخفيف من العقوبة، وهي صلاحيات يخولها القانون للرئيس في حال عدم التصديق الرئاسي على الإعدامات المثارة مؤخرا.

وينتظر 21 مصريا، تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، دون اللجوء للعفو أو تخفيف الحكم، وهما إجراءان لما يحدثا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولي السلطة في يونيو/ حزيران عام 2014 لمدة 4 سنوات.

وكانت صدرت بحق 21 شخصا أحكام أعدام في 4 قضايا بارزة مرتبطة بوقائع عنف ينفيها المتهمون.

وأحدث تلك القضايا، كان أمس الاثنين، حيث أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين؛ إثر إدانتهم في آذار عام 2016، بتهم ينفوها من بينها “القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ”، شمالي البلاد.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015، و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته.

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