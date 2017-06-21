مقاتلة لـ ” الناتو ” تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” حاولت الاقتراب من طائرة تقل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو فوق مياه بحر البلطيق. قبل أن تجبرها مقاتلة روسية على الانسحاب.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مقاتلة من طراز إف 16 تابعة للناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو، اليوم، فوق المياه المحايدة لبحر البطليق.

وأضافت الوكالة أن طائرة شويغو كانت متجهة إلى مقاطعة كالينينغراد، فوق مياه البلطيق، وكان بمرافقتها مقاتلة تابعة للبحرية الروسية.

وتابع المصدر ذاته، “عندما حاولت إحدى مقاتلات الناتو الاقتراب من طائرة وزير الدفاع، حلّقت المقاتلة الروسية بينهما، وأظهرت سلاحها لمقاتلة الناتو، متمايلة بجناحيها، لتجبر الأخيرة على الانسحاب”.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، اعترضت طائرة استطلاع أميركية فوق بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل جيف ديفيس، في تصريح صحفي، إن “عملية اعتراض المقاتلة الروسية لطائرة الاستطلاع الأميركية فوق البلطيق، جرى يوم الاثنين، وإن الجيش الأمريكي اعتبرها غير آمنة وغير مهنية”.

يذكر أن العلاقات الروسية مع الناتو والغرب قد ساءت بسبب الوضع في أوكرانيا، واعتمد الحلف عدداً من التدابير معللاً ذلك برغبته في ضمان أمن الحلفاء، وشمل ذلك تعزيز الطلعات الجوية للناتو في أجواء دول البلطيق. (DPA)

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