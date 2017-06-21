مورينيو يرفض فكرة عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

توالت الأنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو في العودة من #ريال_مدريد إلى فريقه الأول #مانشستر_يونايتد ، ولكن المفاجأة جاءت من جوزيه مورينيو مدرب الفريق الإنكليزي.

إذ عبّر مورينيو عن رفضه لفكرة عودة نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنكليزي.

ونفت صحيفة “الماركا” الإسبانية صحة الأخبار المتداولة بشأن إمكانية عودة البرتغالي رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وقالت الصحيفة إن جوزيه مورينيو يرفض عودة رونالدو لكون العلاقة بين الطرفين غير جيدة منذ أن كان مورينيو مدربا للنادي الملكي.

وأوضحت “مورينيو يرى أن ضم رونالدو بمثابة خطوة للخلف”، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، وكانت صحيفة برتغالية فجرت قنبلة كبيرة بإعلانها أن رونالدو اتخذ قرار رحيل عن فريقه الإسباني، وأن قراره “لا رجعة فيه”.

وقالت صحيفة “إيه بولا” البرتغالية إن مهاجم ريال مدريد غاضب من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية معه، والتي اتهمته مؤخرا بالاحتيال عليها بنحو 15 مليون يورو، وهو ما نفاه رونالدو.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، اتخذ قرارا “لا رجعة عنه” بمغادرة النادي، وقد أبلغ بالفعل زملائه بنواياه.

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