ميركل : التماسك الإقتصادي لدول اليورو ليس كافياً

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إنها مستعدة لدراسة مقترحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإصلاح منطقة اليورو، في ما أقرت بأن “التماسك الاقتصادي للدول الأعضاء ليس كافيا”.

وأشارت ميركل المرشحة لولاية رابعة في الانتخابات العامة في أيلول، إلى أن ألمانيا ستكون منفتحة على فكرة “حكومة إقتصادية” تضم “أفضل الممارسات” لتحسين الوظائف والنمو بين دول منطقة اليورو ال19.

وقالت ميركل “نستطيع بالطبع دراسة وجود وزير مالية مشترك إذا توافرت الشروط المناسبة”، بوجود التوازن الصحيح بين المخاطر والمسؤولية عن الديون والسلطة لاتخاذ القرار حول السياسات.

وتابعت “بإمكاننا كذلك النظر في فكرة موازنة اوروبية مشتركة اذا كان من الواضح ان ذلك من شأنه تقوية هيكل الاقتصاد” في تاييد لاقتراح اخر للرئيس الفرنسي.

وأكدت ميركل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، أنها ستكافح من أجل تحقيق “اوسع توافق ممكن” بشأن اتفاق التجارة الحرة خلال القمة التي ستعقد في هامبورغ الشهر المقبل.

إلا أنها أقرت بأن ذلك “لن يكون سهلا مع وجود الإدارة الاميركية الجديدة” التي تتبنى سياسة اقتصادية تقوم على مبدأ “أميركا أولا”.

وكان ماكرون طرح خلال حملته الانتخابية عددا من الأفكار لإصلاح منطقة اليورو التي قال أنها لا يمكن أن تستمر بشكلها الحالي إذا أرادت تجنب التعرض للاحتجاجات ومواجهة الشعبوية. (AFP)

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