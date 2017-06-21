نادين نجيم : لم أنكر يوماً أن أمي تونسية .. و هذا سبب خلافي مع سيرين عبد النور ( فيديو )

قالت النجمة اللبنانية #نادين_نجيم إنها لم تنكر يوما أن والدتها تونسية الأصل، وإنها على تواصل دائم مع المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء ذلك أثناء استضافة الإعلامي علي العلياني النجمة نادين نجيم في برنامجه “مجموعة إنسان” الذي يُعرض على فضائية mbc.

وردًا على سؤال المذيع عن إنكارها أن أمها تونسية أكدت نجيم “أنا عطول بقول إنه أمي تونسية وهم بيعرفوا وبينبسطوا إنه عطول بذكر إنه نصي تونسي ولو ما أنا ذكرت ما كانوا عرفوا”.

وفتح المذيع في الحلقة عدة ملفات منها ما لها علاقة بعائلتها وأعمالها الفنية وتحديدا مسلسل سمرة، الفتاة الغجرية الذي أدت فيه شخصيتها أمام الممثل المصري أحمد فهمي.

وقالت نجيم إنها تحب مسلسل سمرة وإنه كان مشروعها الذي حلمت أن تؤديه وإنه المسلسل الذي لعبت فيه لأول مرة دور البطولة المُطلقة.

وعن خلافها مع النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، قالت نجيم إنها كانت صديقتها في السابق، مشيرة إلى أن عبد النور دفعت معجبيها للهجوم عليها، عندما قالت “بعرف إنه الفانز ما بيعملوا شي بدون إشارة من الفنان وهيدي لازم الكل يعرفها”.

وأكدت نادين نجيم أنها لا تتنافس مع أحد وإنما تتنافس مع نفسها في كل عام، وذلك في إشارة إلى أنها لا تتنافس مع عبد النور، واصفة العلاقة بينهما بـ “عادية زملاء”.

ويعرض لملكة جمال لبنان السابقة في رمضان الحالي مسلسل “الهيبة” أمام النجم السوري تيم حسن، وتؤدي فيه نجيم دور عليا التي كانت تعيش في كندا مع زوجها وابنها، وعندما توفي زوجها عادت إلى لبنان للمشاركة في دفنه، لكن عائلة زوجها رفضت بعد ذلك سفر ابنها معها، ما اضطرها إلى الزواج من شقيق زوجها “جبل” لتكتشف بعد ذلك أن زوجها وعائلته يعملون في تجارة السلاح.

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