هكذا يتم الاحتيال على السوريين و سلبهم أموالهم في تركيا ! ( فيديو )

 

 

نشر، يوسف ملا، الناشط السوري في المجال الاجتماعي والخدمي وما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، مقطعاً مصوراً تمثيلياً شرح من خلاله الطريقة التي يتبعها “نصابون” في التحايل على السوريين في تركيا، وسلبهم أموالهم.

ويعمد هؤلاء اللصوص على استغلال جهل الكثير من السوريين بالقوانين واللغة التركية، وينتحلون صفة الشرطة ويسلبون السوريين أموالهم ومتعلقاتهم وبطاقاتهم الشخصية لاستخدامها في أعمال مشبوهة.

وقدم ملا نصائح لتجنب وقوع السوريين في فخ هؤلاء.

* الصورة تعبيرية

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7 thoughts on “هكذا يتم الاحتيال على السوريين و سلبهم أموالهم في تركيا ! ( فيديو )”

  1. وصلنا عدة رسائل تحذيرية من البوليس تنبه على عدم اعطاء اي معلومات عن حساب البنك أو المصوغات الذهبية والحمد لله تركيا بلد الامان وان كان هناك بعض ضعاف النفوس الذين يجب مكافحتهم .

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    1. نصيحة مجرب . . أبتعد عن السوريين في تركيا فهم يعيشون على هامش الحياة هناك . . وينتظرون بفارغ الصبر أي سوري لينصبوا عليه لأنهم ببساطة لايستطيعون النصب على أي جنسية أخرى

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