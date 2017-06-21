هكذا يتم الاحتيال على السوريين و سلبهم أموالهم في تركيا ! ( فيديو )

هكذا يتم الاحتيال على السوريين و سلبهم أموالهم في تركيا ! ( فيديو )

نشر، يوسف ملا، الناشط السوري في المجال الاجتماعي والخدمي وما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، مقطعاً مصوراً تمثيلياً شرح من خلاله الطريقة التي يتبعها “نصابون” في التحايل على السوريين في تركيا، وسلبهم أموالهم.

ويعمد هؤلاء اللصوص على استغلال جهل الكثير من السوريين بالقوانين واللغة التركية، وينتحلون صفة الشرطة ويسلبون السوريين أموالهم ومتعلقاتهم وبطاقاتهم الشخصية لاستخدامها في أعمال مشبوهة.

وقدم ملا نصائح لتجنب وقوع السوريين في فخ هؤلاء.

* الصورة تعبيرية