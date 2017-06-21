هنغاريا تحاكم 4 بتهمة قتل 71 لاجئاً في ” شاحنة الموت “

تحاكم المجر، اليوم الأربعاء، أربعة أشخاص، بتهمة قتل 71 لاجئا ماتوا اختناقا في شاحنة مغلقة في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015.

ودخل الرجال الأربعة وهم أفغاني وثلاثة بلجيكيين قاعة المحكمة برفقة رجال شرطة ملثمين.

واللاجئون الذين هزت وفاتهم أوروبا، من سوريا والعراق وأفغانستان ويبلغ عددهم 59 رجلا، وثماني نساء، وأربعة أطفال، كانوا مكدسين داخل الشاحنة الصغيرة سيئة التهوية، وعثرت السلطات على الشاحنة على جانب طريق في النمسا المجاورة للمجر.

بدورها قالت المحكمة في بيان قبل بدء الجلسة “نتيجة للمساحة الضيقة وعدم القدرة على الحركة ونقص الهواء والحرارة الشديدة لقي الضحايا الواحد والسبعون، حتفهم بعد أن انطلقوا في الرحلة” وكانوا قبل وفاتهم كانوا يقرعون باستمرار على جدران اللوري ويصرخون.

وتجري المحاكمة في المجر إذ تقول السلطات إن اللاجئين لقوا حتفهم هناك ببداية رحلتهم إلى النمسا.

ويتهم الأربعة أشخاص أيضا بتهريب مهاجرين آخرين على مدار شهور مع سبعة رجال آخرين، ومثل ستة من هؤلاء فقط وكلهم من البلغار أمام المحكمة في مدينة كسكيميت المجرية، فيما لازال السابع هاربا. (REUTERS)

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