أردوغان و الملك سلمان سيتشاوران بشأن أزمة قطر خلال قمة العشرين

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن تركيا والمملكة السعودية تعتزمان تعزيز مساعيهما من أجل التوصل لحل بشأن الأزمة القطرية.

وأوضحت الوكالة الخميس استنادا إلى مصادر من المكتب الرئاسي بأنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يعتزمان التشاور بهذا الشأن على هامش قمة العشرين “جي20″ المنتظرة يومي 7 و8 تموز/ يوليو في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأضافت الوكالة أن أردوغان هنأ ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية.

يذكر أن الملك سلمان عين ابنه محمد بن سلمان (31 عاما) وليا للعهد الأربعاء.

وفي خضم الأزمة بين دول الخليج العربي، كان أردغان انتقد بصورة متكررة العقوبات التي فرضتها المملكة العربية السعودية ضد قطر.

ووصف الرئيس التركي العقوبات بأنها “غير إنسانية وغير إسلامية على الإطلاق”، وناشد الملك سلمان تسوية النزاع.

وفي الوقت ذاته رفض أردوغان السبب الرسمي المعلن للعقوبات الذي يقول إن قطر تدعم الإرهاب.

كما اُعتبرت زيادة تركيا لقواتها في قطر إشارة على التضامن مع قطر.

وذكرت قناة “سي إن إن تورك” أنه من المقرر أن ينطلق 25 جنديا آخرين وخمسة عربات الخميس في طريقهم إلى قطر.

ويشار إلى أن البرلمان التركي أقر في السابع من الشهر الجاري اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك. (DPA)

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