أرسنال يستعين بخبير قانوني لتجديد عقدي سانشيز و أوزيل

يواصل نادي #أرسنال الإنكليزي مساعيه الحثيثة لحل قضية عدم تجديد نجمي الفريق، التشيلي #أليكسيس_سانشيز والألماني مسعود أوزيل، اللذين ينتهي عقداهما مع النادي اللندني في يونيو 2018.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنّ نادي أرسنال تعاقد مع أكبر خبير قانوني في شبكة “سكاي” العالمية، وهو هاس فهمي، وذلك في محاولة لحل مشكلة تأخر تمديد عقدي سانشيز وأوزيل.

ويعتبر هاس فهمي، من أبرز الخبراء القانونيين في بريطانيا ويعمل مع شبكة “سكاي سبورتس” العالمية منذ عام 2010، عندما ترك عمله في أحد مكاتب المحاماة في لندن.

وسيشرف هاس فهمي على توقيع العقود الجديدة بين نادي أرسنال ولاعبيه الحاليين، على غرار تشامبرلين وجاك ويلشير، وحارس المرمى تشيزني، العائد من الإعارة من روما الإيطالي، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، كما سيحاول الخبير القانوني الشهير إيجاد حل لقضية تمديد عقد سانشيز وأوزيل.

وإضافة لتوظيف هاس فهمي، فقد تعاقد نادي آرسنال، مؤخراً، مع مدرب اللياقة البدنية دارين بورغيس، الذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لنادي الإنكليزي من 2010 إلى 2013، ومن المقرر أن ينضم لطاقم المدير الفني الفرنسي، ارسين فينغر، في شهر يوليو القادم.

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