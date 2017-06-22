أستراليا ستستأنف الضربات الجوية في سوريا

قالت استراليا الخميس إنها سوف تستأنف الضربات الجوية في سوريا لتنهي تعليقا دام يومين للضربات بعدما هددت روسيا طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عقب إسقاطه طائرة عسكرية سورية.

وقالت روسيا يوم الاثنين إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا على أنها أهداف محتملة وترصدها بأنظمتها الصاروخية وطائراتها الحربية لكنها لم تصل إلى حد قول إنها ستسقطها.

ونتيجة للتهديد قالت استراليا يوم الثلاثاء إنها ستعلق حملتها العسكرية.

واتخذت استراليا اليوم الخميس قرارا باستئناف الضربات في سوريا بعد تقييم التصريحات الروسية. ولم تحدد موعدا لاستئناف الضربات. (REUTERS)

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