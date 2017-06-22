ألمانيا : تطبيق ذكي منتظر يساعد على إيجاد مكان لركن السيارة بسهولة

دخلت مدينة دارمشتادت، التابعة لولاية هيسن وسط ألمانيا، المنافسة بقوة، في سياق المدن الإلكترونية، عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية يساعد في إيجاد مكان لركن السيارة.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مدينة دارمشتادت حصلت على لقب “المدينة الرقمية” على حساب 13 مدينة أخرى، عن طريق مشروع تطبيق يُمكن من إيجاد مكان بسرعة لركن السيارة، ما يرفع بشكل كبير من تطبيق المشروع النظري حالياً إلى واقع.

والبداية ستكون مشاريع عن طريق الحواسيب لاختبار الإمكانيات المتاحة، وستكون شركة تيلكوم الألمانية للإتصالات إحدى الركائز الأساسية للتطبيق، عن طريق مساعدتها في تطويره، وهذا يعني عملاً شاقاً وعلى مستوى عالٍ جداً، نظراً لكمية وحدات الرصد التي سيتم إنشاؤها وربطها جميعاً ببعضها، ومع المركز الرئيسي، الذي بدوره يقوم بتنظيم المعلومات المرسلة وبرمجتها، لتظهر بالنهاية مكان وجود الأماكن الفارغة، وهذا يتطلب قبل ذلك بناء حساسات في مواقف السيارات.

شركة فوادفون أعلنت مشاركتها أيضاً عن طريق مشروع “تركيب حساسات على أعمدة الإنارة في الطرقات” التي ترصد حركة السير كاملة وليس فقط مواقف السيارات، ما يعطي نتائج أفضل ورؤية أشمل.

وبحسب ما هو مخطط، سيتم إجراء عملية مسح كلية، لكافة مواقف السيارت، على أطراف الشوارع والمواقف الخاصة والعامة، حتى عام 2019.

ولإضافة ميزات خيالية تجعل الجميع متلهفاً لتلك الثورة، فإن التطبيق سيحتوي على ميزة حجز مكان للسيارة أيضاً، وحصلت مدينة دارمشتادت على ملايين اليوروهات من الشركات المتطوعة، للبدء بتنفيذ المخططات.

عكس السير