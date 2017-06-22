ألمانيا : حريق هائل يلتهم مأوى للاجئين و الشرطة تحقق بالأسباب

ذكرت الشرطة الألمانية أن ألسنة اللهب اشتعلت في نزل طالبي لجوء في منطقة مونتاباور بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية صباح الخميس.

ونشرت شرطة مونتيباور على موقعها الإلكتروني بيانا جاء فيه أن الحريق “شبّ في مركز لإيواء اللاجئين على نحو الساعة الثامنة والربع صباحا حسب التوقيت المحلي”، في حين أكدت الشرطة الألمانية أن التحقيقات الأولية اظهرت أن الحريق لم يكن متعمدا.

وكان 18 لاجئا مسجلين في النزل الواقع في منطقة مونتاباور ذات الصبغة الريفية وأكدت الشرطة في وقت لاحق تسجيل ثلاث إصابات بحالة اختناق وصفت بـ”غير الخطيرة” تمّ نقلها إلى المستشفى.

وأضاف ذات المصدر أن نحو 100 رجل إطفاء شاركوا في عملية إطفاء الحريق وأن الوضع “بات تحت السيطرة”.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن النزل بات مهددا بالانهيار ولم يعد يصلح للسكن وأن المصالح المعنية ستعمل على إيواء اللاجئين في مكان آخر. (Deutsche Welle)

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