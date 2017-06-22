ألمانيا : شعارات نازية و معادية للاجئين على جدران مركز إيواء لاجئين قاصرين

قام مجهولون، الأحد (18/6)، برسم شعارات عنصرية على مبنى يسكنه لاجئون في مدينة كاسل، التابعة لولاية هيسن، وسط ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام ألمانية محلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المأوى الذي يقطن فيه لاجئون قصر، كتبت ورسمت على جدرانه شعارات عنصرية، ومعادية للأجانب.

واحتوت الشعارات على الصليب المعقوف، إلى جانب شعارات نازية مشهورة، وأخرى معادية للاجئين.

كما تم رصد الشعارات ذاتها في مكان آخر من الشارع نفسه، وقام الأهالي الذين اكتشفوا ذلك، مساء الأحد الماضي، بإبلاغ الشرطة، التي لم تحدد ساعة كتابتها على وجه الدقة، حيث لم تكن تلك الشعارات والكتابات موجودة يوم السبت.

عكس السير