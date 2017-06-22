إيران تدعو السعودية للإفراج عن صيادين و دفع تعويض عن قتل واحد

قالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، إن إيران دعت السعودية الخميس، للإفراج عن صيادين إيرانيين ودفع تعويض عن قتل واحد ومعاقبة من يقفون وراء هذا “العمل غير المسؤول”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي، أن حرس الحدود السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني في الخليج مما أدى إلى مقتل صياد.

وقالت وزارة الإعلام السعودية إنها احتجزت ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في الواقعة.

ونقلت فارس عن بيان نشرته وزارة الداخلية الإيرانية قوله، “الصيادون لم يكونوا مسلحين… الحرس السعودي قتل واحداً حين فتح النار على القوارب”.

وأضافت “يجب الإفراج عن الصيادين المحتجزين… يجب دفع تعويض للقتيل ويجب معاقبة الضالعين في هذا العمل غير المسؤول”. (REUTERS)

عكس السير