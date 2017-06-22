الأناضول : وزير الدفاع الأمريكي أبلغ تركيا أن بلاده ستسترد الأسلحة من وحدات الحماية الكردية بعد هزيمة ” داعش ” !

بعث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رسالة إلى نظيره التركي فكري إشيق، تتضمن معلومات عن الأسلحة المرسلة إلى وحدات الحماية الكردية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة أنباء الأناضول، إن ماتيس أكد في رسالته إلى إشيق أنّ كافة الأسلحة المذكورة مسجّلة بشكل دقيق ومصوّر، وأنها ستُسحب من يد التنظيم (الوحدات) بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار ماتيس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقيم علاقات تكتيكية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية)، مبينا أن هذه العلاقات تسعى إلى ضمان الشفافية.

وشدّد الوزير الأمريكي على أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تعتبر شراكة استراتيجية، وأرقى من أن تنحصر في ملف هزيمة “داعش” فقط.

كما أكّد ماتيس اتخاذهم تدابير مكثفة وحازمة حيال الهواجس المتعلقة بأمن تركيا، وأنهم سيرسلون إلى الأخيرة قائمة شهرية بالأسلحة الممنوحة للوحدات..

وأوضح أنهم أرسلوا القائمة الأولى إلى تركيا خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن هدفهم من التجهيزات التي تم منحها هو عزل مدينة الرقة والسيطرة عليها.

وبيّن أنه تم تعيين مستشارين أمريكيين في المنطقة لضمان بقاء تلك الأسلحة داخل الأراضي السورية، مؤكّدا أنهم سيشاركون تركيا جميع المعلومات على أساس الشفافية.

وقال ماتيس إن العرب سيشكلون 80 في المئة من القوات التي ستسيطر على الرقة، وسيتم تشكيل قوات عربية أيضا لإبقاء المدينة تحت السيطرة.

واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة إلى التعاون مع تنظيم الوحدات الكردية لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، معربا عن رغبته بلقاء نظيره التركي مجددا في بروكسل خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردت الوكالة.

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