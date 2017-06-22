البرازيلي باولينيو يقترب من برشلونة

كشفت تقارير إخبارية أن نادي #برشلونة الإسباني يتفاوض مع نظيره الصيني جوانجزو إيفرغراند من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي #باولينيو .

وقالت شبكة غول بأن باولينيو يعد من أهداف البرسا لموسم 2018، مؤكداً أن النادي الكتالوني “فتح محادثات هذا الأسبوع” لمحاولة شراء اللاعب (28 عاماً).

وأشار الموقع الرياضي إلى أن المفاوضات “لا تزال في مرحلتها الأولى”.

يذكر أن باولينيو كان على وشك الانتقال للبرسا قبل 4 أعوام خلال بطولة كأس القارات 2013، وحينها لم يتمكن النادي الكتالوني من إبرام الصفقة التي أبرمها وقتها توتنهام الإنكليزي. ( EFE )

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