السعودية : جريمة قتل مروعة في ” مول الأندلس ” بمدينة جدة

هزت جريمة قتل غامضة مساء الثلاثاء الماضي ، أحد المولات الشهيرة في مدينة #جدة #السعودية ، بعد اندلاع مشاجرة بين وافدين أجانب من الجنسية الآسيوية داخل المول المزدحم بالمتسوقين مع اقتراب عيد الفطر.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن أحد الوافدين الأجانب طعن آخر بآلة حادة خلال مشاجرة وقعت في مول الأندلس بحي الفيحاء في مدينة جدة الساحلية.

وقالت تقارير محلية بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز: “إن أكثر من ثلاثة أشخاص شاركوا في المشاجرة مجهولة الأسباب ولاذوا بالفرار، بعد مقتل أحدهم وحضور الشرطة إلى موقع الحادثة”.

ولم تصدر شرطة جدة بيانًا تفصيليًا بالحادث ، لكنها تواصل تحقيقاتها لمعرفة أطراف الجريمة الفارين وأسباب المشاجرة.

عكس السير