الكشف عن المنصب الجديد لراؤول في ريال مدريد

اقترب أسطورة نادي #ريال_مدريد الإسباني #راؤول_غونزاليس ، من العودة لفريق نشأته تألقه بعد رحيله عنه لمدة 7 سنوات كاملة قضاها في #ألمانيا و #قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة “أس”الإسبانية، إن راؤول غونزاليس سوف يتم إلحاقه بالمديرية العامة لنادي ريال مدريد، حيث يشغل خوسيه أنخيل سانشيز منصب المدير العام للنادي في الوقت الحالي، وسيكون راؤول من ضمن طاقم عمله.

ويعتبر خوسيه أنخيل سانشيز، هو الشخص المسؤول عن التعاقدات التي يجريها ريال مدريد، وفقاً لصحيفة إيلاف، وهو من يقوم بدراسة عقود اللاعبين، ويدعم الإستراتيجية الاقتصادية للنادي، ويمكن الاستفادة من خدمات راؤول في هذا المجال خاصة أنّ النجم السابق للنادي الملكي كان ممثلاً للدوري الإسباني، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت ذات الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد أنّه من المتوقع أن يبدأ راؤول مهامه بشكل رسمي في النادي الملكي، في الثالث من يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ راؤول مهمته في ريال مدريد بالعمل مع خوسيه أنخيل سانشيز، قبل كما أن يقوم بالإشراف على الإدارة الفنية لأكاديمية النادي، بعد رحيل فيكتور فيرنانديز.

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