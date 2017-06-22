بلجيكا : محاولات مستمرة من اللاجئين للوصول إلى بريطانيا .. و ضبط العشرات منهم في عدة مناطق

عثرت السلطات البلجيكية، أول أمس الثلاثاء، على عشرة لاجئين أفارقة في ميناء زيبرخا، بين حمولة دواليب سيارات، أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ثمانية منهم إريتيريون، واثنان سودانيان، وكان أحدهم قد تسلل إلى الميناء عدة مرات، وعليه جلسة حضور في المحكمة بسبب ذلك.

وقامت هيئة الهجرة الإيرلندية بإرجاع أربعة سودانيين وإريتيرين اثنين إلى بلجيكا، وتمت معالجة أوضاعهم من قبل هيئة الأجانب.

ويرى الكثير من اللاجئين في ميناء زيبرخا، بوابتهم للوصول إلى بريطانيا، حيث تم العثور الليلة الماضية على هنديين اثنين، كانا قد تسللا عدة مرات من قبل، وحاولا الصعود إلى شاحنة متجهة إلى بريطانيا.

وكان ستة لاجئين قد تمكنوا من الصعود على متن سفينة، لكن تم اكتشافهم في البحر لاحقاً.

وعلى جانب الطريق السريع، وفي أماكن ركن الشاحنات، يقوم اللاجئون غالباً بمحاولة الصعود إليها، حيث تمت مشاهدة اثنين على طريق E40، المتوجه إلى فرنسا، حاولا عبور الطريق السريع، وخمسة على الطريق E17.

وفي مدينة فاريخيم، قفز خمسة لاجئين من شاحنة رومانية، بعد أن مزقوا سقفها، وفي منطقة “فيستكست” تم العثو على لاجئين من السودان وإريتيريا في الترام، حيث صعدوا دون دفع الأجرة، وفي الليل كان هناك سوري وسوداني نائمين في محطة “دا بانا”.

عكس السير