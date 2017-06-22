بلجيكا : وزير اللجوء و الهجرة يعلن سحب إقامات سبعة أشخاص ” مجرمين ” ثلاثة منهم في سوريا

سحب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، تيو فرانكن، أمس الأربعاء، إقامات سبعة أشخاص قال إنهم “مجرمون أجانب”، ثلاثة منهم في سوريا.

وصرح الوزير فرانكن لوكالة الأخبار البلجيكية “بيلخا”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن سحب الإقامات جاء بموجب تشديد قانون الأجانب.

وقال وزير الهجرة: “من هؤلاء السبعة يوجد ثلاثة يقاتلون في سوريا، وبذلك لن يعودوا قادرين على العودة إلى بلجيكا”.

ويسمح قانون الأجانب الجديد، بسحب الإقامة من الأشخاص الذي ولدوا في بلجيكا، أو الذين جاؤوا إلى البلاد قبل عمر الثانية عشرة، والذين يشكلون خطراً على المجتمع.

وفي هذه الأثناء يوجد 80 شخصاَ يشتبه بكونهم مجرمين خطرين، يتم التحقيق معهم، مع احتمالية سحب إقاماتهم أيضاً.

وقال الوزير: “ما زلنا نعمل بجد للقبض على الأجانب المجرمين، وما حصل بالأمس يظهر أن ذلك ما يزال ضرورياً”.

عكس السير