بيع رسائل لألبرت انشتاين في مزاد علني بـ 200 ألف دولار

بيعت رسائل لألبرت انشتاين يعرض فيها على زملاء له أفكاره حول الفيزياء في خمسينات القرن الماضي في مزاد علني في #القدس مساء الثلاثاء بسعر 210 الاف دولار.

وشمل المزاد ثماني رسائل مكتوبة بالانكليزية بين عامي 1951 و1954 غالبيتها موجهة الى عالم الفيزياء دافيد بوم وتحمل توقيع انشتاين وبعض الملاحظات المدونة باليد.

وفي رسالة بيعت بسعر 50400 دولار يناقش عالم الفيزياء الشهير الرابط الذي أقامه بوم بين النظرية الكمية ونظرية النسبية، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، وكتب انشتاين يقول “أقر أني عاجز على معرفة كيف يمكن اتمام هذه الوحدة”. وتضم الرسالة المطبوعة على الالة الكاتبة معادلة مضافة باليد بخط جميل.

وعمل دافيد بوم المولود في الولايات المتحدة في عائلة مهاجرين يهود، مع انشتاين في جامعة برينستون قبل أن ينتقل إلى البرازيل إثر خسارته منصبه بسبب المكارثية. وقالت دار “وينرز″ للمزادات ان الرسائل هي ضمن تركة ارملة بوم.

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