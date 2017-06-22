تقرير أممي صادم : بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9,8 مليارات نسمة !

أفاد تقرير أعدته هيئة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أن عدد سكان العالم سينتقل من 7,6 مليارات نسمة إلى 9,8 مليارات بحلول 2050، على أن يتجاوز عدد السكان في الهند (ثاني دول العالم من حيث عدد السكان حاليا) نظيره في الصين في غضون سبع سنوات فقط.

ومن المتوقع أن تتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة بحلول 2050 لتصبح ثالث أكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بحسب التقرير.

وأشار معدو التقرير إلى أن “عدد سكان العالم يزداد بنحو 83 مليون شخص سنويا، وهذا الميل التصاعدي سيستمر حتى مع افتراض تراجع مستويات الخصوبة”.

بهذه الوتيرة، فإن إجمالي سكان العالم سيبلغ 8,6 مليارات في 2030 و9,8 مليارات في 2050 و11,2 مليارات في 2100.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند ( 1,3 مليارات نسمة) هذا العدد في الصين (1,4 مليارات حاليا) بحلول 2024.

إلا أن عدد السكان يزداد بوتيرة أسرع في نيجيريا، ويتوقع التقرير أن عدد سكان 26 دولة أفريقية سيزداد “بمعدل الضعف على الأقل” بحلول 2050.

كما أن عدد الأشخاص الذين تجاوزا الستين سيزداد إلى أكثر من الضعف بحلول 2050 وإلى ثلاثة أضعاف في 2100.

وأضاف التقرير أن عدد المسنين في العالم سيزداد من 962 مليون شخص في العالم في 2017 إلى 2,1 مليار شخص في 2050 و3,1 مليارات في 2100. (AFP)

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