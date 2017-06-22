تيلرسون : نأمل في تقديم قائمة مطالب ” منطقية ” لقطر قريبا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، عن أمله في أن تقدم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر قريبًا، وأن تكون “منطقية”، لحل الأزمة الراهنة.

وقال تيلرسون، في بيان صادر عنه، اطلعت عليه الأناضول، إنه “بالنسبة للخلاف القائم داخل مجلس التعاون الخليجي، نعلم أنه جرى إعداد وتنسيق قائمة مطالب من قبل السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين”.

وأضاف “نأمل في أن يتم تقديم قائمة المطالب قريبا إلى قطر، وأن تكون منطقية وفعالة”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلًا “نحن ندعم جهود الوساطة الكويتية، ونأمل في أن يتجه هذا الأمر نحو الحل”.

وفي وقت سابق، اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان لتهنئته، وناقش معه “كيفية حل الخلاف مع قطر”، حسب بيان للبيت الأبيض.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت قطر على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

ويقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجهود وساطة بين الجانبين، لم تفلح حتى الآن في تحقيق أي تقدم، غير أنه سبق وأعرب عن أمله في إنهاء الأزمة خلال شهر رمضان المبارك. (ANADOLU)

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