حيلة بسيطة للتحايل على تطبيق ” فيس بوك مسنجر “

أوضح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية حيلة بسيطة تتيح لأصحاب الهواتف الذكية قراءة الرسائل على شبكة #فيس_بوك دون الحاجة لتطبيق مسنجر، وذلك عن طريق استدعاء صفحة الويب لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في متصفح الهاتف الذكي، ولكن يتعين على المستخدم في قائمة الإعدادات تحديد الخيار “طلب إصدار سطح المكتب” مع متصفحي كروم وسفاري أو الخيار “تفعيل صفحة سطح المكتب” مع متصفح فايرفوكس.

وبدلاً من ذلك يمكن استدعاء موقع فيس بوك الجوال المعتمد على المتصفح بواسطة الأجهزة الجوالة التقليدية عن طريق الرابط (mbasic.facebook.com)، وبالتالي يصل المستخدم مباشرة إلى سجل الدردشة والرسائل، ولكن في هذه الحالة لا يتم إخبار المستخدم عند وصول رسائل جديدة عن طريق خاصية إخطارات Push.

وقد طلبت شبكة التواصل الاجتماعي منذ فترة من مستخدميها تثبيت وظيفة الدردشة في التطبيق الجوال بشكل إضافي، حتى أن المستخدم لا يتمكن من قراءة الرسائل أو كتابتها على موقع فيس بوك الجوال بدون تثبيت تطبيق مسنجر، الذي تعرض لانتقادات من المختصين بحماية المستهلك؛ نظرا لأنه يطلب العديد من الأذونات وحقوق الوصول، كما يمكنه استدعاء حالة الهاتف والهوية، أو تعطيل وضع السكون. ( DPA )

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