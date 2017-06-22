دي ماريا يقرر دفع مليوني يورو لتفادي السجن

توصل الأرجنتيني #آنخل_دي_ماريا ، اللاعب السابق بصفوف #ريال_مدريد ، لاتفاق مع النيابة الإسبانية لدفع مليوني يورو، مقابل عدم الزج به في السجن، وفقاً لما نقلته مصادر من النيابة، وذلك لتهربه من دفع نحو 1.3 مليون يورو مقابل حقوق تسويق صورته.

وينص الاتفاق على أن يعترف اللاعب بجرائمه الضريبية التي ارتكبها، وتهربه من دفع المبلغ المذكور.

يذكر أنه في أواخر العام الماضي، نددت نيابة مدريد بدي ماريا لاخفائه مليوناً و298 ألفاً و989 يورو عن خزانة الدولة في 2012 و2013.

واستخدم دي ماريا شركات في بلاده ملاذاً ضريبياً لإخفاء هذه الأموال، التي حصل عليها نظير حقوق تسويق صورته. ( EFE )

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